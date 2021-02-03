«ДНР» за сутки зарегистрировала 189 новых случаев COVID-19. Восемь человек умерли

За минувшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал еще 189 человек с диагнозом коронавирус. Восемь ранее заболевших умерли от осложнений.



Таким образом, по состоянию на 3 февраля группировка признает 20 786 случаев коронавируса, из которых 10 984 человек выздоровели, 1812 — умерли.



За сутки выявлено 69 случаев пневмоний, на 2 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 53. Всего на лечении 1396 пациентов с пневмониями, из них 645 на кислородной поддержке (+19 за сутки).



Власти Украины не публикуют официальную информацию об эпидемической ситуации на временно неподконтрольных территориях.