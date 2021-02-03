Прокуратура начала расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт на Донбассе

Уголовное производство по факту привлечения боевиками детей и подростков к участию в боевых действиях на неподконтрольных территориях Донбасса начато под процессуальным руководством Донецкой облпрокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.



«Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искривляют суть происходящих и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине», — говорится в сообщении.



По данным следствия, на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 организаций, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения «Молодая Гвардия Донбасса», «Амазонки», «Патриот», «Бастион», а также «Степные Волки».



По данным правоохранителей с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.



Досудебное расследование продолжается.