Разумков объяснил, почему не поддержал санкции: сотрудничество с РФ и помощь «Л-ДНР» должны наказываться уголовно

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не введения санкций, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Во время вчерашнего голосования СНБО Разумков был единственным, кто воздержала от поддержки введения санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов.



«Закон должен быть один для всех, и если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность должна быть и тюрьма», — сказал Разумков на брифинге в стенах парламента в среду.



Он подчеркнул, что санкции необходимо вводить по отношению к тем, «кого мы не можем наказать здесь: иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся вне возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и могут отвечать перед украинским судом».



«Каждый, кто финансирует терроризм, помогает "ЛНР/ДНР" или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность согласно действующему законодательству», — добавил спикер Рады.



«Если мы говорим о терроризме, и эти люди находятся на территории нашей страны, и есть информация, что они помогают как-то "ЛНР/ДНР" и стране агрессору, то тут должна быть срочная информация на генерального прокурора, представление, подозрение, и в рамках законодательства украинский суд должен вынести решение», — пояснил Разумков.



Спикер отметил, что дополнительной информации от спецслужб в пакете документов о санкциях, которые ему предоставили, не было.

Читайте также: В Кремле прокомментировали блокировку каналов из пула Медведчука

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ, кума президента России Виктора Медведчука.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».



По данным ZN.UA, основанием для санкций против Тараса Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса.