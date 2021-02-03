У Путина подтвердили поставку вакцины от коронавируса в Донецк и Луганск

В Кремле подтвердили, что Россия будет поставлять свою вакцину от коронавируса «Спутник V» на неподконтрольную группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорию Донбасса.



«Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



При этом он не смог ответить, начались ли туда поставки вакцины или еще нет. Сроки поставок Песков рекомендовал уточнить у российского правительства.

На минувших выходных подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V», которая составила несколько тысяч доз. Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.



«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди «бюджетников». Прививка «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление. Вакцинироваться могут люди, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также у желающего привиться не должно быть каких-либо противопоказаний.



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать российскую вакцину.