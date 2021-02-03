На Луганщине выявили еще 61 случай коронавируса. Трое пациентов умерли

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 61 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще три человека — 52-летний и 58-летний мужчины из Лисичанска, 82-летняя женщина из Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



27 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 17 в Лисичанске, шесть в Старобельском районе, четыре в Попаснянском, три в Меловском районе, по два в городе Рубежное и Сватовском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 037 человек. Из них выздоровели — 12054 (180 за последние сутки), лечатся — 1580, умерли 403 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 15,1%.