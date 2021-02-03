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На Донетчине троих работников облавтодора подозревают в присвоении 900 тысяч гривен

03 февраля 2021, 17:22

На Донетчине троих работников облавтодора подозревают в присвоении 900 тысяч гривен

Трое работников ГП «Донецкий облавтодор» подозреваются в присвоении почти 900 000 тысяч
гривен. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в течение апреля-сентября 2020 года подозреваемые умышленно нарушали технологии производства асфальтобетонной продукции для создания ее излишков.

«В дальнейшем из сэкономленной сырья правонарушители изготовили более 500 тонн асфальтобетонной смеси, которую реализовывали субъектам предпринимательской деятельности по ценам, ниже рыночных. За 6 месяцев участники организованной группы нанесли государству материальный ущерб на общую сумму почти 900 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Должностным лицам филиала дочернего предприятия «Донецкий облавтодор» сообщено о подозрении в присвоении товарно-материальных ценностей путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

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