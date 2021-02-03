Офис президента проведет инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе

Офис президента 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Инспектирование утверждено распоряжением президента № 12 от 1 февраля 2021 года.



«Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны», — говорится в сообщении.



Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, «негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач».



К участию в инспекционной проверке привлечены представители Офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.