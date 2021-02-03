Автобус со сторонниками ОПЗЖ не доехал из Харькова в Киев. В поездку вмешался «Нацкорпус»

На автотрассе под Харьковом утром 3 февраля патрульная полиция остановила автобус, в котором находились около 20 человек. Как сообщает отел коммуникации полиции Харьковской области, правоохранителям поступило сообщение о минировании автобуса «Setra», который ехал в Киев.



На посту «Песочин» взрывотехники проводили осмотр автобуса, но взрывное устройство не нашли.



«При осмотре транспортного средства на место происшествия прибыла группа мужчин, которые начали общаться с пассажирами автобуса», – говорится в сообщении правоохранителей.



В группе мужчин, о которых пишет полиция, оказались активисты организации «Национальный корпус». Они утверждают, что в автобусе ехали специально нанятые люди для проведения провокаций в столице. По данным активистов «Нацкорпуса», в автобусе ехали активисты, поддерживающие партию «Оппозиционный блок "За жизнь"».

Скрин видео «Национальный корпус – Харьков»

«Сегодня на выезде из Харькова мы заблокировали титушек пророссийской организации "Патриоты за жизнь", которые ехали в Киев на акции против прекращения трансляции пророссийских каналов "112 Украина", "NewsOne", "ZIK"», – говорится в сообщении организации «Национальный корпус – Харьков».



В организации «Патриоты – За жизнь» пока не прокомментировали произошедшее.



В полиции сообщили, что после завершения осмотра пассажиры вернулись в автобус, но направились не в Киев, а обратно в Харьков.



«Никаких конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка полицейские не зафиксировали», – сообщили в полиции, добавив, что ищут лжеминера.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их формальным собсвенником является нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Он также является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.



В ночь на 3 февраля телевещание этих каналов было прекращено. «112 Украина», NewsOne и ZIK назвали решение о санкциях «политической расправой над неугодными СМИ».



Зеленский, комментируя санкции против телеканалов, заявил, что Украина «решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором».