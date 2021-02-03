Ветеранку, которую подозревают в сотрудничестве с боевиками на Донбассе, освободили из-под стражи

Виктория Котеленец слева.

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи участницу добровольческого батальона «Правый сектор» Викторию Котеленец, которую задержали по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями в Донецке. Женщину отпустили под домашний арест.



Ветеранку с позывным «Фортуна» следователи приняли за участницу НВФ «ДНР» - женщина похожа на сторонницу группировки, которая 24 августа 2014 года конвоировала украинских пленных на «параде» в Донецке.



Как сообщает адвокатское объединение «Ореховский и Коломиец» в Facebook, защитники Котеленец провели пять различных методов сопоставления двух женщин по фотографиям в Донецке. Адвокаты пришли к выводу, что это разные люди. Выводы экспертов МВД назвали ложными, поскольку они сделаны по устаревшей методике.



«Прокуроры упорно обманывали суд, рассказывая, что во время обыска изъяли МОН-50 и гранатометы (забыв сказать, что это макеты). Но основное их доказательство остается легкомысленно сделанной портретной экспертизой, по единственному методу визуального сопоставления», — отметили защитники Котеленец.



По данным экспертов, Викторию Котеленец приняли за участницу НВФ «ДНР» Ольгу Сухову.

Родные Виктории уверяют, что у женщины есть алиби — во время «парада» она была в России в лагере для беженцев.