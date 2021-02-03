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Адвокат: Новые уголовные дела против Порошенко и Байдена уже закрыты

03 февраля 2021, 20:44

Адвокат: Новые уголовные дела против Порошенко и Байдена уже закрыты

Уголовные производства против президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, которые были открыты 22 января, уже закрыли. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков во время пресс-конференции 3 февраля, передает «Бабель».

«По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты. Мы видим, что когда речь идет не просто о расследованиях, которые могут навредить интересам государства, но и о расследованиях, которые становятся лично опасными и неудобными для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров», — рассказал Новиков.

По мнению адвоката, открытию производства способствовала «сеть пророссийского влияния внутри Украины».

Кроме этого, Новиков сообщил, что 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

«Апелляционный суд подтвердил решение Антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутата Деркача, которое известно как дело «Байдена — Порошенко» и расследовалось НАБУ. Это дело окончательно умерло, но то, как оно развивалось, позволяет заглянуть в кухню того, как принимаются решения в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований», — добавил он.

В то же время другой адвокат Игорь Головань отметил, что украинская власть должна привлечь к ответственности «членов пророссийской сети», «лиц, занимающихся организацией фейковых уголовных производств, организацией политических преследований и пытаются разрушить партнерские отношения Украины и США и других наших союзников».

«Когда 11 января Министерство финансов США сообщало о введении санкций в отношении Дубинского и других, там было прямо сказано «российский агент Деркач», а также речь шла о связанной с Россией сети внешнего влияния на политику и на выборы в США. Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Дубинского за их клевету. Что по сути своей является заведомо ложным сообщением о преступлении, а во-вторых это фактически деятельность, направленная на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов», — резюмировал он.

В Печерском районном суде в конце января заявили, что не открывали уголовное производство в отношении Джо Байдена и Петра Порошенко. 

В мае 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко. Позже Деркач публиковал другие записи разговоров Порошенко и Байдена.

Американская разведка назвала действия Деркача вмешательством России в выборы президента США.

В начале сентября министерство финансов США ввело санкции против Деркача и трех граждан России. Их активы заморожены на территории США, а американским органам и компаниям запрещено иметь с ними дело.

ТЕГИ

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Петр Порошенко Джо Байден Андрей Деркач

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