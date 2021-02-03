По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено еще 103 случая заболевания коронавирусом. 11 ранее заболевших умерли. Всего подтверждено 44 323 случая заболевания коронавирусом. Из них 40 220 человек выздоровели, а 955 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 189 новых случаях COVID-19 и восьми летальных случаях за сутки. С начала пандемии «ДНР» подтверждает 20 786 случаев коронавируса, из которых 10 984 человек выздоровели, 1812 — умерли.



В Луганской области выявлен 61 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще три человека. За все время исследований этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 037 человек (выздоровели — 12054, умерли 403 человека).



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 17 новых случаев заражения и один летальный случай. Всего формирование признает 2 641 случай COVID-19 (2 201 человек выздоровел, 234 — скончались).



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