Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 февраля

03 февраля 2021, 22:01

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено еще 103 случая заболевания коронавирусом. 11 ранее заболевших умерли. Всего подтверждено 44 323 случая заболевания коронавирусом. Из них 40 220 человек выздоровели, а 955 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 189 новых случаях COVID-19 и восьми летальных случаях за сутки. С начала пандемии «ДНР» подтверждает 20 786 случаев коронавируса, из которых 10 984 человек выздоровели, 1812 — умерли.

В Луганской области выявлен 61 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще три человека. За все время исследований этот диагноз лабораторно подтвержден у 14 037 человек (выздоровели — 12054, умерли 403 человека).

В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 17 новых случаев заражения и один летальный случай. Всего формирование признает 2 641 случай COVID-19 (2 201 человек выздоровел, 234 — скончались).

Политика

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его медиаактивов. По данным ZN.UA, основанием для санкций стало расследование спецслужб, которое выявило схемы поставок угля из неподконтрольного Донбасса.

Права человека

Коалиция правозащитных организаций пришла к выводу, что законопроект Минреинтеграции «О государственной политике переходного периода» оставляет серьезные «пробелы» в регулировании конкретных направлений по Крыму и ОРДЛО, и требует доработки с привлечением экспертов.

Экономика

Военные действия нанесли Донбассу около 120 млрд долларов имущественного ущерба, заявил вице-премьер-министр — глава Минреинтеграции Алексей Резников.

Общество

Прокуратура начала расследование по факту привлечения боевиками детей и подростков к участию в боевых действиях.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 февраля
13:23
ОБСЕ зафиксировала повреждения двух жилых домов в селе под Донецком
10:49
«ДНР» за сутки зарегистрировала 189 новых случаев COVID-19. Восемь человек умерли
10:26
Аппарату омбудсвумен ничего не известно о задержании братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»
09:13
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть и 17 новых случаев заболевания коронавирусом
01:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 февраля
23:50
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на блокпостах у Александровского и Изварино
12:02
«ДНР» ввела новые правила управления недвижимостью, которую посчитает бесхозной
10:42
«ДНР» заявила о 171 случае COVID-19 за сутки
20:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 февраля
16:04
В «ДНР» показали, как Пушилин вакцинировался от коронавируса
15:34
«ЛНР» задержала за взятку служащего одного из угольных предприятий
все новости
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 февраля
21:56
Датским школьникам будут показывать фильм о жизни ребенка на Донбассе во время войны
21:20
ОБСЕ: В конце января на Донбассе был пик обстрелов за последние полгода
20:44
Адвокат: Новые уголовные дела против Порошенко и Байдена уже закрыты
19:51
Ветеранку, которую подозревают в сотрудничестве с боевиками на Донбассе, освободили из-под стражи
18:59
Поселок на Донетчине скоро снова станет Нью-Йорком
18:42
Данилов рассказал об использовании секретных документов для закрытия «каналов Медведчука»
17:58
Грызлов раскритиковал законопроект о переходном периоде. При этом в ТКГ его не обсуждали
17:46
Офис президента проведет инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе
17:30
Автобус со сторонниками ОПЗЖ не доехал из Харькова в Киев. В поездку вмешался «Нацкорпус»
17:22
На Донетчине троих работников облавтодора подозревают в присвоении 900 тысяч гривен
16:48
Украина предоставит автобусы для перевозки людей через КПВВ «Счастье» и «Золотое»
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция