Датским школьникам будут показывать фильм о жизни ребенка на Донбассе во время войны

Детскую версию документального фильма «Лай собак вдалеке» датского режиссера Саймона Вильмонта решили показывать школьникам в Дании. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Королевстве Дания.



Фильм, который рассказывает о жизни десятилетнего мальчика на линии разграничения, включили в школьную программу учеников 6–9 классов. Детская версия ленты называется «Олег и война».



Фильм также знакомит датских школьников с Конвенцией о правах ребенка и Целями устойчивого развития ООН. В посольстве отмечают, что на примере фильма учащиеся узнают о правах детей, и смогут снимать собственные короткометражные ленты.

«Лай собак вдалеке» — история 10-летнего мальчика из Донбасса, который живет у линии соприкосновения вместе с бабушкой. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области.



Лента уже получила более 40 наград. В декабре 2018 года «Лай собак вдалеке» попал в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».