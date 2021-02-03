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Датским школьникам будут показывать фильм о жизни ребенка на Донбассе во время войны

03 февраля 2021, 21:56

Датским школьникам будут показывать фильм о жизни ребенка на Донбассе во время войны

Детскую версию документального фильма «Лай собак вдалеке» датского режиссера Саймона Вильмонта решили показывать школьникам в Дании. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Королевстве Дания.

Фильм, который рассказывает о жизни десятилетнего мальчика на линии разграничения, включили в школьную программу учеников 6–9 классов. Детская версия ленты называется «Олег и война».

Фильм также знакомит датских школьников с Конвенцией о правах ребенка и Целями устойчивого развития ООН. В посольстве отмечают, что на примере фильма учащиеся узнают о правах детей, и смогут снимать собственные короткометражные ленты.

«Лай собак вдалеке» — история 10-летнего мальчика из Донбасса, который живет у линии соприкосновения вместе с бабушкой. Съемки проходили в селе Гнутово Донецкой области.

Лента уже получила более 40 наград. В декабре 2018 года «Лай собак вдалеке» попал в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм».

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