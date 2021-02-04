Командование: Военный, который исчез с позиций в зоне ООС, находится в плену боевиков

В оперативном командовании «Север» подтвердили, что на опубликованном боевиками видео запечатлен военнослужащий ВСУ, который исчез во время дежурства на Донбассе 28 января. Отныне военный имеет статус пленного, в то время как боевики группировки «ДНР» утверждают, что он добровольно перешел на оккупированную ими территорию.



В командовании считают, что боевики заставили военного «все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев». Там также напомнили, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ, вещи, которые дискредитируют Украину.



«Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что русские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины», — говорится в сообщении.



В командовании призвали военных и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть чрезвычайно осторожными и «ни в коем случае не доверять врагу».



1 февраля в группировке «ДНР» заявили, что на их сторону перешел рядовой механизированного батальона первой танковой бригады ВСУ Анатолий Татаренко. Переход якобы произошел 28 января «во взаимодействии с силовыми ведомствами ДНР».