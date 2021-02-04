Штаб: Боевики стреляли из гранатометов на Приазовье. Без потерь

За минувшие сутки, 3 февраля, незаконные вооруженные формирования дважды стреляли по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Нарушения режима «тишины» зафиксированы только в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».



Вблизи Гнутово боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета, а возле Водяного на Приазовье совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.



Боевых потерь среди украинских военных штаб не зафиксировал.



С 27 июля по 2 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 8 062 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 971 взрыв, 1 040 пролетевших неопределенных боеприпасов, 99 вспышек дульного пламени, 60 осветительных ракет, не менее 3 892 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводит украинская сторона, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом в конце января СММ ОБСЕ зафиксировала самый высокий уровень нарушения «режима тишины» за полгода.