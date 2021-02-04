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«ДНР»: Еще 256 заболевших и 10 умерших от коронавируса

04 февраля 2021, 10:43

«ДНР»: Еще 256 заболевших и 10 умерших от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 21 042 случаев заболевания COVID-19. Из них 11 064 человека выздоровели, а 1822 умерли. Продолжают болеть 8156 пациентов.

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Кроме того, за сутки медики ОРДО выявили 57 случаев пневмоний, на 12 случаев меньше, чем днем ранее. Из них были госпитализированы 40 человек. Всего на лечении находятся 1348 пациентов с пневмониями, из них 632 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Ранее в «ДНР» заявили, что более 55 тысяч человек готовы вакцинироваться от ковида.

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