«ДНР»: Еще 256 заболевших и 10 умерших от коронавируса

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 21 042 случаев заболевания COVID-19. Из них 11 064 человека выздоровели, а 1822 умерли. Продолжают болеть 8156 пациентов.

Кроме того, за сутки медики ОРДО выявили 57 случаев пневмоний, на 12 случаев меньше, чем днем ранее. Из них были госпитализированы 40 человек. Всего на лечении находятся 1348 пациентов с пневмониями, из них 632 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Ранее в «ДНР» заявили, что более 55 тысяч человек готовы вакцинироваться от ковида.