В ВСУ ковид выявили еще у 41 человека

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек:



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.



По состоянию на 4 февраля коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 706 человек. Всего за время пандемии выздоровели 14 950 человек, летальных случаев — 43.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 70 человек.

За минувшие сутки, 3 февраля, в Украине выявлено 5 082 заболевших коронавирусом. При этом 140 человек выздоровели, а 9 933 выздоровели.