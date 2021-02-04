В заброшенном здании Мариуполя найден крупный склад боеприпасов

В Мариуполе обнаружен крупный схрон оружия боеприпасов. Правоохранители устанавливают причастных лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В одном из заброшенных зданий в Приморском районе правоохранители выявили более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5.



Уголовное производство открыто по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начато уголовное производство (ч. 1 ст. 263 УК). Досудебное расследование продолжается.