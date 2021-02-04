Суд разрешил задержать бывшего замглаву СБУ Нескромного

Бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск. Суд разрешил его задержать для избрания меры пресечения.



Информация о Нескромном указана в перечне разыскиваемых лиц на сайте МВД.



Бывшего замглавы СБУ подозревают в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.



Против Нескоромного открыто уголовное производство по части 1 статьи 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное заключение.



Дата исчезновения бывшего замглавы СБУ, согласно информации на сайте МВД, — 29 января 2021 года.

27 января Нескоромный анонсировал пресс-конференцию в Брюсселе, на которой обещал сообщить о «фактах шокирующей коррупции». Однако пресс-конференцию, заявленную на 2 февраля, отложили из-за коронавируса. Впоследствии Нескоромный объявил, что пресс-конференция в Брюсселе состоится 10 февраля.