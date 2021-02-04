Полиция открыла уголовное дело за препятствование журналистам в больнице Краматорска

Сотрудник больницы в Краматорске запрещал журналистам проводить съемку во время подготовки сюжета. Полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба областного главка.



Сотрудник медучреждения запрещал проводить видеосъемку, в связи с чем журналисты обратились в полицию.



Как пишет местное издание «ОбщеЖитие», конфликт произошел между съемочной группой одного из региональных телеканалов и сотрудниками «ковидного» отделения. Медицинский работник, закрыв дверь пожарного выхода, не выпускал журналистов из здания.



По данному факту начато досудебное расследование по ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

2 февраля Верховная Рада ужесточила наказание за препятствование журналистам. В частности, влияние на журналистов или их преследование в связи с профессиональной деятельностью наказывается штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан вместо 200 раннее. Также остается в силе наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 4 лет за это правонарушение.