Главу одного из «судов ЛНР» объявили в розыск

Главе одного из районного «судов» на оккупированной Луганщине сообщили о подозрении и объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, в октябре 2015 года подозреваемый возглавил районный суд группировки «ЛНР» и начал осуществлять «правосудие» от имени боевиков.



«В делах, которые рассматриваются им как судьей райсуда, принимаются незаконные решения, противоречащие украинскому законодательству и нарушающие права граждан Украины. Судейскую деятельность подозреваемый, осознавая противоправность своих действий, продолжает по настоящее время», — говорится в сообщении.



Подозрении выдвинуто по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).