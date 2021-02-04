На подконтрольной группировке «ДНР» территории наибольшая нехватка врачей наблюдается в больницах Дебальцево, Тельмановского района, Снежного, Горловки и Харцызска. Об заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«В отдаленных районах дефицит врачей достигает 50% от общего процента штатных единиц. Это достаточно большая цифра, чтобы практически бить тревогу», — признал Пушилин во время селекторного совещания.



Он добавил, что нехватка врачей особенно ощущается в период борьбы с коронавирусом. «В обеспеченности средним и младшим медицинским персоналом ситуация не лучше. Достаточно серьезное количество врачей уже пенсионного возраста», — подчеркнул Пушилин.



По его данным, дефицит врачей в Дебальцево находится на уровне 54%, в Тельмановском районе — 46,6%, в Снежном — 45,6%. Значительная нехватка докторов наблюдается в Горловке — 45,3 %, Харцызске — 41,9%. Немного лучше ситуация оказалась в Докучаевске, Шахтерске и Амвросиевском районе. Там не хватает 38,3%, 35,2% и 32,4% врачей соответственно.

Как сообщалось, «ДНР» обяжет выпускников медицинского университета, обучавшихся на бюджете, в течение трех лет работать по специальности в местных медучреждениях. Кроме того, Пушилин поручил разарботать программу привлечения в больницы студентов-интернов.



Осенью «ДНР» начала привлекать к работе в больницах студентов-медиков из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.