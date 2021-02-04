Украина в ОБСЕ: Санкционные телеканалы были инструментом гибридной войны РФ

Решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина» и их владельца Тараса Козака принято с целью защиты национальных интересов Украины в информационной сфере. При этом оно не было поспешным, а является результатом «многолетнего обсуждения и рассмотрения». Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ.



«По данным Службы безопасности Украины, есть достаточно доказательств того, что субъекты санкционирования финансируются из российских источников. Эти телевизионные каналы принадлежали к инструментарию российской гибридной войны и использовались для подрыва институтов государственной власти и гражданского общества Украины, размывания социальной сплоченности и провоцирования конфликтов на политической и другой основах, а также для оправдания временной оккупации Россией Крыма и ее вооруженной агрессии на Донбассе», — заявил дипломат.



Он также обратил внимание на то, что эти три телеканала неоднократно подвергались жесткой критике как со стороны большинства украинских журналистов, так и со стороны национального медиарегулятора.



«Эти телевизионные каналы можно рассматривать не только как инструменты пропаганды, но и как орудие агрессии в гибридной атаке, которую осуществляет Российская Федерация», — заявил Цымбалюк.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».



В СНБО информацию журналистов не подтверждают, но и не опровергают. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными.