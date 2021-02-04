Боевики не пропустили ОБСЕ через блокпосты на Донетчине

Боевики отказали наблюдателям миссии ОБСЕ в проезде через блокпосты у населенных пунктов Заиченко и Крещатицкое (ранее Красноармейское) на Донетчине. Об этом сообщается в отчете миссии за 3 февраля.



«На блокпосте вблизи н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований (явно вооруженный) отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка)», — говорится в отчете.



Боевики сослались на «безопасность СММ» и «инженерные работы».



В тоже время наблюдатели видели, как примерно 15 членов вооруженных формирований выполняли земляные работы. По оценке патруля миссии, для укрепления блокпоста.



На блокпосте вблизи н. п. Крещатицкое два вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю миссии в проезде в направлении н. п. Куликово, сославшись на «работы по разминированию в этом районе».



Однако во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданские лица и транспортные средства пересекали его в обоих направлениях.