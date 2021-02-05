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Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского бойца

05 февраля 2021, 07:59

Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение украинского бойца

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что вблизи Пивденного незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных с 82-х мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение.

В районе населенного пункта Крымское, по данным штаба, был выявлен факт инженерного оборудования позиций НВФ в сторону украинских подразделений.

В районе Павлополя и Водяного боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, подчеркнули в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 5 февраля, украиснкая сторона зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. Как сообщается, недалеко от Новомихайловки НВФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

C 27 июля 2020 по 3 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 8 071 нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и
Луганской областях. В том числе это 2 976 взрывов, 1 040 пролетевших неопределенных боеприпасов, 99 вспышек дульного пламени, 60 осветительных ракет, не менее 3 896 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчетов. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

При этом в конце января СММ ОБСЕ зафиксировала самый высокий уровень нарушения «режима тишины» за полгода.

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