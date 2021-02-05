Почти пять тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 4923 заболевших коронавирусом. При этом 8 185 человек выздоровели, а 158 умерли.



Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявлено 1 237 169 случаев ковида. Из них 1 063 591 человек выздоровел, а 22 707 умерли. Продолжают болеть 158 376 пациентов.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), городе Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.



Вчера было проведено 41 137 тестирований на ковид.



Днем ранее сообщалось о 5 082 заболевших.