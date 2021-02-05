«ДНР» и «ЛНР» назвали свежие данные о заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 298 заболевших коронавирусом. Кроме того, 72 человека выздоровели, а 12 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 21 340 заболевших ковидом. Из них 11 136 человек выздоровели, а 1834 умерли. Продолжают болеть 8370 человек.



Также «ДНР» сообщает, что на лечении находится 1328 пациентов с пневмониями (+70 за сутки). Из них 623 на кислородной поддержке (+15).

В отдельных районах Луганской области за сутки зафиксировали 22 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает «минздрав» группировки «ЛНР». При этом 16 человек выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.



За все время исследований «ЛНР» признает 2707 заболевших ковидом. Из них 2251 пациент уже выздоровел, а 235 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.