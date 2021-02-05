На Донетчине зафиксировали еще 30 смертей от ковида. Из них 20 добавили в статистику с опозданием

В Донецкой области зарегистрировано еще 30 смертей от коронавируса. При этом 20 из них произошли в Мариуполе и еще в декабре-январе, но не были включены в статистику ранее из-за «технической ошибки».



Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Криленко.



Из 10 новых летальных случаев, три произошли в Константиновкой ОТГ, два — в Славянской ОТГ, по одной смерти зафиксировано в Николаевской, Никольской, Добропольской, Светлодарской и Мирноградской ОТГ.



Кроме того, за 3 и 4 февраля на Донетчине выявили 297 заболевших ковидом.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зарегистрировано 44 626 заболевших коронаиврусом. Из них 40 465 человек выздоровели, а 985 умерли. Продолжают болеть 3 176 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 4923 заболевших коронавирусом. Всего в стране, без учета неподконтрольных территорий, зафиксировано 1 237 169 случаев ковида. Из них 1 063 591 человек выздоровел, а 22 707 умерли.