Главной героини российского сериала «Непотопляемая» запрещен въезд в Украину

Российской актрисе, которая исполнила главную роль в сериале «Непотопляемая» запрещен въезд в Украину сроком на 3 года за незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



Россиянка прилетела в Украину в четверг, 4 февраля, рейсом из Стамбула.



«Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль», — говорится в сообщении.



Женщину привлекли к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП. Ей отказали в пропуске в Украину и вернули в страну вылета. Также ей запрещен въезд в Украину до 2024 года.



Пограничники не называют фамилии россиянке, однако главную роль в сериале «Непотопляемая» исполнила Глафира Тарханова.