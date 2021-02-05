COVID-19 в ВСУ: заболели еще 39 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 39 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек:



«Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.



По состоянию на 5 февраля коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 690 человек. За время пандемии выздоровели 15 005 человек, летальных случаев — 43.



На изоляции, в том числе, самоизоляции находится 83 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили 4923 заболевших коронавирусом. При этом 8 185 человек выздоровели, а 158 умерли.