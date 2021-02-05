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На Луганщине подтверждено 39 новых случаев COVID-19

05 февраля 2021, 15:07

На Луганщине подтверждено 39 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

В Лисичанске 11 человек получили положительные результаты на ковид, в Северодонецке — 6, Рубежном и Меловском районе — по 5, Попаснянском районе — 4, Станично-Луганском и Кормянском районах — по 3.

За все время исследований в области без учета ОРЛО COVID-19 выявлен у 14 153 человек. Из них выздоровели — 12 259, умерли 404 пациента.

За минувшие сутки в Украине выявили 4923 заболевших коронавирусом. При этом 8 185 человек выздоровели, а 158 умерли.

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