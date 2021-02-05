Степанов: Около 600 украинцев повторно заболели ковидом

Около 600 человек в Украине повторно заболели коронавирусной болезнью. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина».



"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний",- сказал он в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией в пятницу.



По словам министра, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.



Министр также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

За минувшие сутки в Украине выявили 4923 заболевших коронавирусом. При этом 8 185 человек выздоровели, а 158 умерли.



В ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков.