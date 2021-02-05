ЮНИСЕФ: На Донбассе возросло количество детей, растущих в бедности из-за войны и пандемии

Количество детей, которые растут в бедности вследствие вооруженного конфликта и пандемии на востоке Украины, возросло с 36% до более 50%. Об этом сообщила председательница Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер, передает «Укринформ».



«По нашим данным, процент детей, живущих в бедности, увеличился с около 36% до более 50%... Семьи с несколькими детьми или одним ребенком более вероятно испытывают бедность, особенно в ситуации COVID-19», — сказала она на конференции «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на Востоке Украины».



Она отметила, что причинами роста бедности стали безработица, отсутствие транспорта и дорог, уничтожение инфраструктурных объектов, вызванные конфликтом, а также пандемия COVID-19, которая вызвала дополнительное экономическое бремя для уязвимых групп населения.

Сильвандер также сообщила, что из-за существенного падения уровня плановой вакцинации в зоне вооруженного конфликта через несколько лет может начаться эпидемия кори.