Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко Новомихайловки, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Также был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии соприкосновения. По данным штаба, аппарат осуществил дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики вели прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.



«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе ООС.