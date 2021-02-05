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Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО

05 февраля 2021, 19:38

Зеленский пригрозил санкциями за бизнес с ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами. Об этом говорилось в видеообращении главы государства.

«Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз», — сказал он.

Также Зеленский в видеообращении объяснил введение санкций против телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что при введении санкций Совет руководствовался документами, часть из которых были секретными. Глава МВД Арсен Аваков дал понять, что, по данным силовиков, телеканалы Козака финансировались, в том числе, из средств, полученных незаконным путем на неподконтрольном Донбассе.

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