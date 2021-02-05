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Суд оштрафовал перевозчика товаров в ОРДО на 200 тысяч гривен и конфисковал грузовик

05 февраля 2021, 21:00

Суд оштрафовал перевозчика товаров в ОРДО на 200 тысяч гривен и конфисковал грузовик

Дергачевский районный суд Харьковской области постановил оштрафовать мужчину, которые перевозил товары на оккупированную Донетчину и конфисковать грузовик. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.

По данным следствия, обвиняемый с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года перевозил товары народного потребления на подконтрольную группировке «ДНР» территорию транзитом через Россию под видом экспорта в Грузию и Азербайджан.

«Въезжая на территорию РФ в Ростовскую область, мужчина направлялся через неконтролируемый участок границы на оккупированную территорию Донбасса и там продавал товары. Их якобы реализовывали по значительно завышенным ценам и в дальнейшем предприниматель отсчитывал часть выручки в бюджет "ДНР"», — говорится в сообщении.

В сентябре 2020 года мужчина в очередной раз пытался пересечь границу Украины в пункте «Гоптовка» Харьковской области, где и был задержан.

В суд поступило соглашение о признании виновности. Водителя оштрафовали на 204 тысячи гривен и конфисковали грузовик Iveco. Также ему на год запрещено занимать должности в органах государственной власти.

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