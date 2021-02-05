По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зарегистрировано еще 30 смертей от коронавируса, 20 из них произошли еще в декабре-январе. В течение 3 и 4 февраля выявили 297 заболевших ковидом. С начала пандемии — 44 626 заболевших коронавирусом. Из них 40 465 человек выздоровели, а 985 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 298 заболевших. Кроме того, умерли 12 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 21 340 заболевших: 11 136 человек выздоровели, 1834 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 39 новых случаев заболевания COVID-19. Всего COVID-19 выявлен у 14 153 человек. Из них выздоровели — 12 259, умерли 404 пациента.



Группировка «ЛНР» заявила про 22 новых случая болезни. Формирование признает 2707 заболевших: 2251 пациент выздоровел, 235 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский пообещал бороться с теми, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Об этом он заявил в видеообращении относительно введения санкций против нардепа Тараса Козака и его медиаактивов, сделанном на русском языке.



Министр иностранных дел Арсен Аваков, голосовавший за введение санкций против Козака, заявил, что его СМИ («112 Украина», NewsOne и ZIK) финансировались, в том числе, из средств, полученных на подконтрольной «ДНР» территории.



Общество



Количество детей, которые растут в бедности вследствие вооруженного конфликта и пандемии на востоке Украины, возросло с 36% до более 50%, сообщили в ЮНИСЕФ.



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