Еще 4310 случаев коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 5 февраля, в Украине выявили 4 310 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 7 158 человек, а умерло 129.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выздоровели 1 241 479 человек. Из них 1 070 749 пациентов выздоровели, а 23 516 человек умерли.



Продолжают болеть 154 372 пациента.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.



За день было проведено 41 410 тестирований на ковид.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



Днем ранее сообщалось о 4 923 заболевших коронавирусом.