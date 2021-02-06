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Еще 4310 случаев коронавируса выявили в Украине

06 февраля 2021, 08:28

Еще 4310 случаев коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 5 февраля, в Украине выявили 4 310 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 7 158 человек, а умерло 129.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выздоровели 1 241 479 человек. Из них 1 070 749 пациентов выздоровели, а 23 516 человек умерли.

Продолжают болеть 154 372 пациента.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

За день было проведено 41 410 тестирований на ковид.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.

Днем ранее сообщалось о 4 923 заболевших коронавирусом.

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