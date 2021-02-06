Сутки на Донбассе: Шесть нарушений режима прекращения огня

За минувшие сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Неподалеку Светлодарска боевики вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Богдановка наемники осуществили обстрел украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Водяного на Приазовье — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



«С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших воинов нет», — подчеркнули в сводке.



Вблизи Водяного на Приазовье боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



Миссия ОБСЕ в период с 22 июля 2020 года по 4 февраля зафиксировала не менее 8 077 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 2 982 взрыва, 1 040 пролетевших неопределенных боеприпасов, 99 вспышек дульного пламени, 60 осветительных ракет, не менее 3 896 очередей и выстрелов.



Метод подсчета ОБСЕ отличается от того, который проводят стороны конфликта. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.