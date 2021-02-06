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«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19

06 февраля 2021, 10:23

«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 192 случаея коронавируса. Скончались 13 ранее заболевших пациентов. Об этом заявили в «минздраве ДНР».

С начала пандемии группировка признала 21 532 случая заболевания коронавирусом. На лечении находятся 8 441 пациент, 11 244 человека выписаны, 1 847 умерли.

За сутки выявлено 64 случая пневмоний, на 6 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 42. Всего на лечении 1251 пациент с пневмониями, из них 586 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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