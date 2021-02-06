Аваков: Фигуранты санкций могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса

У правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса. Об этом заявил МВД Арсен Аваков в эфире «Свобода слова Савика Шустера».



«Где десятки миллионов, которые» черным налом «им (работникам санкционных телеканалов) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины», — сказал министр.



Он добавил, что эти материалы свидетельствуют о «черной кассе», которую зарабатывают на войне и за счет которой финансируют пропаганду.



«А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели [отношение к поставкам топлива боевикам]», — отметил Аваков.



В ходе выступления у Авакова возник спор с сопредседателем фракции ОПЗЖ Юрием Бойко, министр спросил у депутата: «Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков», на что Бойко ответил, что не имеет к этому отношения, и Аваков продолжил: «А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов (дела) имели».



При этом Аваков добавил: «А дальше будет больше».