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Аваков: Фигуранты санкций могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса

06 февраля 2021, 11:32

Аваков: Фигуранты санкций могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса

У правоохранителей есть основания утверждать, что фигуранты санкций СНБО могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса. Об этом заявил МВД Арсен Аваков в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

«Где десятки миллионов, которые» черным налом «им (работникам санкционных телеканалов) раздали, откуда они? И нам понятно, откуда они. И я видел ряд секретных материалов, о которых не могу говорить. Я видел материалы следствия, я их знаю, часть материалов расследовало МВД Украины», — сказал министр.

Он добавил, что эти материалы свидетельствуют о «черной кассе», которую зарабатывают на войне и за счет которой финансируют пропаганду.

«А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели [отношение к поставкам топлива боевикам]», — отметил Аваков.

В ходе выступления у Авакова возник спор с сопредседателем фракции ОПЗЖ Юрием Бойко, министр спросил у депутата: «Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношения к поставкам топлива для боевиков», на что Бойко ответил, что не имеет к этому отношения, и Аваков продолжил: «А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов (дела) имели».

При этом Аваков добавил: «А дальше будет больше».

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