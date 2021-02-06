Сын Иосифа Кобзона решил зарегистрировать товарный знак «Вдова Кобзон»

Андрей Кобзон, сын певца Иосифа Кобзона, подал заявки на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон» и его варианта на французском языке — Veuve Kobzon. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на базу данных Роспатента.



По информации издания, сын Кобзона планирует зарегистрировать новый бренд по 33 классу Международной классификации услуг (МКТУ), что позволит ему выпускать любую алкогольную продукцию, кроме пива. Сейчас заявка находится на рассмотрении ведомства.



В 2019 году издание «Комсомольская правда-Кубань» сообщило, что Андрей Кобзон для открытия винодельни приобрел 15 гектаров земли недалеко от Новороссийска.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после затяжной болезни.



Кобзон родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил в Москве. После начала конфликта на Донбассе он публично поддержал группировки «ДНР»/«ЛНР» и неоднократно приезжал выступать в Донецк и Луганск.