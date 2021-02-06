Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая COVID-19 и шесть смертей

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



От осложнений умерли шесть больных: 67-летний и 72-летний мужчины и 80-летняя и 81-летняя женщины из города Северодонецк, 80-летняя женщина из города Лисичанск, 79-летняя женщина из города Рубежное.



18 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, семь в Лисичанске, по шесть в Новопсковском и Попаснянском районах, пять в Меловском районе, четыре в Рубежном, по два в Кормянский, Новоайдарском и Сватовском районах, по одному в Станично-Луганском и Троицком районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 207 человек. Из них выздоровели — 12307 (48 за последние сутки); лечатся — 1490, умерли 410 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 14,9%.