Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая COVID-19 и шесть смертей

06 февраля 2021, 16:05

Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая COVID-19 и шесть смертей

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

От осложнений умерли шесть больных: 67-летний и 72-летний мужчины и 80-летняя и 81-летняя женщины из города Северодонецк, 80-летняя женщина из города Лисичанск, 79-летняя женщина из города Рубежное.

18 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, семь в Лисичанске, по шесть в Новопсковском и Попаснянском районах, пять в Меловском районе, четыре в Рубежном, по два в Кормянский, Новоайдарском и Сватовском районах, по одному в Станично-Луганском и Троицком районах.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 14 207 человек. Из них выздоровели — 12307 (48 за последние сутки); лечатся — 1490, умерли 410 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 14,9%.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля
10:09
«ДНР» и «ЛНР» назвали свежие данные о заболеваемости коронавирусом
23:00
Боевики не пропустили ОБСЕ через блокпосты на Донетчине
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 февраля
18:43
«ДНР» назвала города и районы с наибольшим дефицитом врачей
16:00
«ДНР» обяжет выпускников-бюджетников медвуза три года работать в больницах
10:43
«ДНР»: Еще 256 заболевших и 10 умерших от коронавируса
09:19
«ЛНР» заявила о 44 новых случаях COVID-19, один пациент умер
08:20
В «ДНР» рассказали, сколько человек готовы вакцинироваться от коронавируса
22:42
В «ДНР» рассказали, как проводят вакцинацию «Спутником V»
все новости
16:05
Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая COVID-19 и шесть смертей
15:07
Двое военных получил ранения на Донбассе в ходе обстрела украинских позиций
13:33
Ляшко: Украина обеспечит вакциной граждан на временно оккупированных территориях
12:57
За сутки на Донетчине выявили еще 124 больных коронавирусом, умерли пять человек
12:30
Сын Иосифа Кобзона решил зарегистрировать товарный знак «Вдова Кобзон»
11:32
Аваков: Фигуранты санкций могли поставлять топливо на оккупированные территории Донбасса
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:48
Кравчук поднимет вопрос пророссийскго форума в Донецке на заседании ТКГ
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
09:08
Сутки на Донбассе: Шесть нарушений режима прекращения огня
08:28
Еще 4310 случаев коронавируса выявили в Украине
23:54
В СНБО объяснили, почему Медведчука нет в санкционных списках
все новости
ВИДЕО
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50
Бюджеты городов Донбасса: коррупция, скандалы, контроль ►
28 января, 15:32

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция