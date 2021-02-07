Сутки на Донбассе: Двое военных погибли, еще четверо ранены

Трое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки, 6 февраля. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Украинская сторона зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня — вблизи Луганского, Красногоровки, Водяного, Песок, Новозвановки, Марьинки и Пивденного.



Боевики стреляли из миномета 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Все трое пострадавших военнослужащих доставлены в медучреждения, где им оказывается необходимая помощь.



В районе Марьинки на Донетчине трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. Двое из них погибли на месте от полученных ранений, еще один находится в больнице.