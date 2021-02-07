«ЛНР» заявила о 20 заболевших и двух умерших от COVID-19

За минувшие сутки, 6 февраля, в отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 20 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Согласно сообщению, от осложнений вследствие COVID-19 умерли двое пациентов.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности в группировке не сообщают.



По состоянию на 7 февраля «ЛНР» признает 2742 случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 2269 человек выздоровели, 237 — умерли.



Небольшое количество выявляемых в ОРЛО случаев заражения связано с объемом проводимых исследований. В октябре в группировке признавали, что лаборатории проводят от 200 до 250 исследований в сутки и не справляются с нагрузкой.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 297 человек выздоровели, а умер 81 пациент.