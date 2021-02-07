«ДНР»: 174 заболевших и 12 умерших от COVID-19 за сутки

В отдельных районах Донецкой области выявлено еще 174 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Утверждается, что за минувшие сутки единственная ковид-лаборатория, расположенная в Донецке, провела 325 исследований и в 150 случаях выявила инфекцию. Еще у 24 человек диагноз установили клинико-эпидемиологически.



Кроме этого, умерли 12 заболевших ранее.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 21 706 случаев заболевания COVID-19, из которых 11 245 человек выздоровели, 1859 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 297 человек выздоровели, а умер 81 пациент.