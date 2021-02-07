Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком

07 февраля 2021, 11:51

«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком

В понедельник, 8 февраля, боевики откроют пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию на подконтрольной властям территории Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». 

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на COVID-19 стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. 

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата, самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦП-теста.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

Читайте также:

Глава ОБСЕ сказала Лаврову о необходимости открытия всех КПВВ на Донбассе

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ
Места
Еленовка КПВВ Новотроицкое Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:08
Жилой район в селе под Донецком вновь попал в зону обстрела
11:51
«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком
10:40
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
10:12
«ДНР»: 174 заболевших и 12 умерших от COVID-19 за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 20 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля
10:09
«ДНР» и «ЛНР» назвали свежие данные о заболеваемости коронавирусом
23:00
Боевики не пропустили ОБСЕ через блокпосты на Донетчине
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 февраля
18:43
«ДНР» назвала города и районы с наибольшим дефицитом врачей
все новости
14:08
Жилой район в селе под Донецком вновь попал в зону обстрела
13:02
На Донетчине ковид обнаружили еще у 188 человек
12:34
«Все решения подготовлены». Кулеба — о необходимости встречи лидеров «Норманди» по Донбассу
11:51
«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком
11:41
Кулеба предложил провести заседание ООН в донбасском Нью-Йорке
11:20
Кулеба: Из Москвы «прилетит ответ» на блокировку каналов соратника Медведчука
10:45
Резников: Вакцинацией РФ подтверждает контроль над ОРДЛО
10:40
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
10:12
«ДНР»: 174 заболевших и 12 умерших от COVID-19 за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 20 заболевших и двух умерших от COVID-19
09:05
Сутки на Донбассе: Двое военных погибли, еще четверо ранены
08:58
Еще 3370 случаев коронавируса выявили в Украине
все новости
ВИДЕО
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34
Протесты захлестнули Россию и Украину. А что в Донецке? ►
30 января, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция