На Донетчине ковид обнаружили еще у 188 человек

За минувшие сутки, 6 февраля, лаборатории Донецкой области сообщили о еще 188 больных коронавирусной болезнью, среди которых 19 детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



По 38 случаев COVID-19 выявлено в Мариупольской и Славянской ТГ, 28 — в Краматорской ТГ, 12 — в Добропольской ТГ, 11 — в Волновахской ТГ, 10 — в Николаевской ТГ, 9 — в Светлодарской ТГ, 8 — в Покровской ТГ, по 6 — в Соледарской и Торецкой ТГ, по 3 — в Мангушской и Угледарской ТГ, по 2 — в Бахмутской, Дружковской, Константиновской, Ольгинской, Кураховской и Марьинской ТГ, по 1 — в Сартанской, Часовоярской, Никольской и Великоновоселковской ТГ.



О летальных случаях не сообщается.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 44 940 случаев ковида, из которых 41 054 человека выздоровели, 990 — умерли.

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 297 человек выздоровели, а умер 81 пациент.