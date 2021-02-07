Жилой район в селе под Донецком вновь попал в зону обстрела

СММ ОБСЕ зафиксировала повреждение жилого дома, а также воронки возле жилых домов и в распаханном поле в неподконтрольном властям селе Сигнальное Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



На крыше одноэтажного жилого дома по ул. Гагарина, 12, наблюдатели видели свежую пробоину диаметром приблизительно 1 метр.



На ул. Гагарина, 15, команда СММ видела воронку диаметром приблизительно 25 см во дворе жилого дома, а также зафиксировала повреждения деревянного забора. Также наблюдатели зафиксировали свежую пробоину в западной стене сарая.



Беспилотник СММ зафиксировал поврежденную древесину и три воронки возле жилого дома на ул. Гагарина, 16.



Этот БПЛА также обнаружил 3 воронки в обработанном поле приблизительно в 40 метрах от дома на ул. Пионерской, 3.



По оценке СММ, эти повреждения возникли в результате разрывов 82-мм минометных мин.



По словам местных жителей, обстрел произошел после обеда 2 февраля.



СММ уже фиксировала повреждения жилых домов по улице Гагарина в Сигнальном. Дома и поля расположены в 100–550 метрах от линии соприкосновения.