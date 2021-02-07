На Луганщине — 33 новых случая COVID-19, два пациента скончались

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области выявлено 33 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Десять заболевших зафиксировано в Попаснянском районе, 7 — в Рубежном, 5 — в Новоайдарском районе, 6 — в Лисичанске, 3 — в Северодонецке, по одному — в Кормянском и Станично-Луганском районах.



В результате осложнений умерли два человека — 53-летняя женщина из Северодонецка и 87-летняя женщина из Лисичанска.



За все время исследований в области без учета ОРЛО коронавирусной болезнью заболели 14 240 человек. Из них выздоровели — 12 338, умерли 412 человек.

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 297 человек выздоровели, а умер 81 пациент.