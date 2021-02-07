В ВСУ еще семеро человек заболели ковидом

За сутки в Вооруженных силах Украины коронавирусную болезнь подтвердили у семерых человек. Об этом сообщает Командование месил ВСУ.



Трое заболевших госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 7 февраля ковидом в ВСУ болеет 671 человек. С начала пандемии выздоровели 15 083 человека, летальных случаев — 43.

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине выявили 3 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 2 297 человек выздоровели, а умер 81 пациент.